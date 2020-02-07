Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris mağlup etti

THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya geldi.

Zalgiris'i 96-91 mağlup eden Anadolu Efes, 9'u üst üste olmak üzere 21. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Zalgiris ise 15. mağlubiyetini yaşadı.

ZALGİRİS İLK PERİYODU ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın başında 3 sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan sayılar bulan Zalgiris, 4. dakikada 8-0 üstünlük yakaladı. Micic ve Simon'un oyuna girmesiyle hücumda etkili olmaya başlayan Anadolu Efes, özellikle Pleiss'ın pota altından kazandırdığı basketlerle 7. dakikada öne geçti: 14-13. Kalan bölümde Anadolu Efes'in Micic ile kaydettiği basketlere Hayes, Geben ve Lekavicius ile cevap veren Zalgiris, dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

ZALGİRİS SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİTTİ

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Anadolu Efes, dış atışlardan 4 isabet buldu. Lacivert-beyazlı takım, Micic'in serbest atış çizgisinden kazandırdığı sayılarla 15. dakikayı 33-28 üstün geçti. Lacivert-beyazlı ekibi dış atışlara zorlayan Zalgiris, hızlı hücumlardan skor üretti. Konuk takım, Rivers'ın peş peşe kaydettiği isabetli dış atışlarla 18. dakikada 5 sayılık avantaj yakaladı: 35-40. Lacivert-beyazlılar, periyodun bitimine 55 saniye kala skoru eşitlese de (40-40) Zalgiris, Rivers'ın son anlarda 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle soyunma odasına üstün gitti: 40-43. Litvanya temsilcisinin, ilk yarıda dış atışlardan bulduğu basketlerle 30 sayı üretmesi dikkati çekti.

ZAGİRİS SON ÇEYREĞE GALİP DURUMDA GİRDİ

Üçüncü periyotta da dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Zalgiris, 28. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 56-65. Anadolu Efes, bu bölümden sonra 7-0'lık seri yakalayarak farkı azaltmasına rağmen, konuk takım final çeyreğine 65-63 galip durumda girdi.

ANADOLU EFES SON ÇEYREKTE ÖNE GEÇEREK MAÇTAN GALİP AYRILDI

Son çeyrekte Zalgiris, Rivers ve Leday ile 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu ve 33. dakikada farkı 6 sayıya (65-71) çıkardı. Bu bölümden sonra toparlanan ve 8-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, Larkin'in kazandırdığı sayılarla 35. dakikada skor avantajını ele geçirdi: 73-71. Leday ile skor üreten Zalgiris karşısında Simon ile üst üste kritik basketler bulan Anadolu Efes, 38. dakikada farkı 7 sayıya (85-78) yükseltti. Kalan bölümde taraftarının desteğini arkasına alan ve taktik faulleri sayıya çeviren Anadolu Efes, karşılaşmadan 96-91 galip ayrıldı.

LARKİN 24 SAYI KAYDETTİ

Son çeyrekte 16, toplamda ise 24 sayı kaydeden Anadolu Efesli oyuncu Shane Larkin, alınan galibiyette önemli rol oynadı. Dış atışlarda yüzde 61'lik isabet oranı yakalayıp, 57 sayı üreten Zalgiris'e ise bu istatistiği kazanmak için yetmedi.