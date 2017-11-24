Anadolu Efes Litvanya'da mağlup

Anadolu Efes, son bölümünde Dunston ve Simon ile sayılar bulduğu ilk çeyreği, 26-22 üstünlükle bitirdi.

ANADOLU EFES 7. YENİLGİSİNİ ALDI

Zalgiris Kaunas, Ulanovas'ın 13 sayı kaydettiği 2. periyottaki hücum performansıyla soyunma odasına 47-44 önde gitti. Ev sahibi Zalgiris, savunmaların sertleştiği 3. çeyreğin sonunda farkı 5 sayıya (66-61) çıkardı.

Davies'in peş peşe sayılarıyla bitime 8 dakika kala 71-61 üstünlük kuran Zalgiris Kaunas, farkı maçın sonuna kadar korudu ve sahadan 91-83 galip ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 7. yenilgisini, Litvanya temsilcisi ise 5. galibiyetini aldı.