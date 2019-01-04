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Anadolu Efes, Münih'i farklı yendi

THY Euroleague'de ikinci yarının ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Bayern Münih'i farklı mağlup etti.

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Anadolu Efes'in Turkish Airlines Euroleague'deki 2 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. CSKA Moskova ve Barcelona deplasmanlarından eli boş dönen lacivert-beyazlılar, Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmayı 92-77 kazandı.

ANADOLU EFES RAHAT KAZANDI

Maç boyunca üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, topu hücumda iyi dolaştırdı. Toplamda 23 asist üreten lacivert beyazlı ekip, rakibinin oyuna ortak olmasına müsade etmedi. 20 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynayan Vasılije Micic karşılaşmanın oyuncusu oldu.

Bryant Dunston ve James Anderson 16'şar sayıyla oynarken Adrien Moerman 14 sayı - 7 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Bayern Münih'te Vladimir Lucic 14 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynadı. Sezonun 10. galibiyetini alan Anadolu Efes, 17. haftada Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.

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