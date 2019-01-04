Anadolu Efes, Münih'i farklı yendi

Anadolu Efes'in Turkish Airlines Euroleague'deki 2 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. CSKA Moskova ve Barcelona deplasmanlarından eli boş dönen lacivert-beyazlılar, Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmayı 92-77 kazandı.
ANADOLU EFES RAHAT KAZANDI
Maç boyunca üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, topu hücumda iyi dolaştırdı. Toplamda 23 asist üreten lacivert beyazlı ekip, rakibinin oyuna ortak olmasına müsade etmedi. 20 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynayan Vasılije Micic karşılaşmanın oyuncusu oldu.
Bryant Dunston ve James Anderson 16'şar sayıyla oynarken Adrien Moerman 14 sayı - 7 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Bayern Münih'te Vladimir Lucic 14 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynadı. Sezonun 10. galibiyetini alan Anadolu Efes, 17. haftada Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.