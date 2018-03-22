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Anadolu Efes, Olimpiakos deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında yarın Yunan temsilcisi Olimpiakos'a konuk olacak.

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Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla karşılaşacak. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, geride kalan 27 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 21 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetli Olimpiakos ise 3. sırada bulunuyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan temsilcisi 61-58 kazanmıştı.

Anadolu Efes, Olimpiakos karşısında Avrupa kupalarındaki 619. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa kupalarında bugüne dek 618 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 279 yenilgi yaşadı. Öte yandan, THY Euroleague'de 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 371. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 370 maçta 182 galibiyet alırken, 188 kez de sahadan mağlup ayrı

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