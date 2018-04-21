Anadolu Efes rahat kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmaya Buva'nın pota altından bulduğu sayılarla 6-0'lık seriyle başlasa da Anadolu Efes, Dunston'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 9-8 üstün geçti.
Konuk ekip, Buckner ve Thompson'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 21-18 üstün tamamladı. İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Toolson ile sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 17. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 27-32. Boyalı alanı iyi savunan Anadolu Efes, Simon'un sayılarıyla 18. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 34-32. Ev sahibi ekip, soyunma odasına da 39-36 üstün gitti.
İkinci yarıda Simon'un dış atışlardan, Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla Anadolu Efes, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-42. Motum'un sayılarıya 29. dakikada farkı 16 sayıya (63-47) kadar çıkaran Anadolu Efes, final periyoduna da 66- 50 önde girdi. Dunston, Brown ve Douglas'ın sayılarıyla farkı açan Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.