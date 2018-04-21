Anadolu Efes rahat kazandı

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Fikret Orman: Derbide yaşananların sorumlusu F.Bahçe'dir Fikret Orman, derbide yaşanan olayların kumpas olduğunu kabul ederken, sorumlusunun yine de Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

2 Trabzonspor, evinde Sivas'a yenildi Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'a 2-0 yenildi.

3 Alanyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

4 Ümit Özat'tan takımına ağır eleştiri Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-0 kaybettikleri Osmanlıspor maçı sonrası oyuncularını eleştirdi.

5 Fenerbahçe'ye göre tribün olaylarını troller çıkardı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, Kadıköy'de çıkan olayları tribünlere sızan bazı trollerin başlattığını ifade etti.

6 Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı Fenerbahçe derbisinde başına atılan yabancı bir cisimle yaralanan Şenol Güneş, kendisine geçmiş olsun telefonu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmalarını anlattı.

7 Maicon'a sezon sonuna kadar forma yok Galatasaraylı Maicon son haftalarda yaptığı hatalarla gözden düştü. Fatih Terim, Brezilyalı stoperi sezonun kalan bölümünde kullanmayı düşünmüyor.

8 Gökhan Gönül: Bizi hükmen mağlup sayabilirler Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün soyunma odası koridorlarındaki görüntüleri, hükmen mağlubiyet tartışmalarını yeniden başlattı.

9 Aykut Kocaman'a göre suçlu Beşiktaş cephesi Aykut Kocaman, tatil edilen derbiyle ilgili, "Beşiktaş bizi eksiltmek ve provoke etmek için her şeyi yaptı." dedi.