Anadolu Efes rahat kazandı

Anadolu Efes, bu sonuçla 10. galibiyetini aldı. Son sıradaki ev sahibi takım ise 11. kez sahadan yenik ayrıldı. Dengeli başlayan müsabakanın 4. dakikasını, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 8-7 önde geçti.

Periyot boyunca pota altından ve hızlı hücumlardan skor üreten ev sahibi ekip, Anadolu Efes karşısında ilk çeyreği 26-20 üstün kapattı. İkinci periyotta Babic ve Holloway'in sayılarıyla hücumda tempolu oyununu sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikada farkı 9 sayıya (34-25) çıkardı.

EFES'TEN 13 SAYI FARK

Daha sonra oyun kurucularının yanı sıra pivotlarıyla üst üste basketler bulan Anadolu Efes, yakaladığı 14-4'lük seriyle 18. dakikada öne geçti: 38-39. İlk yarının son anlarında özellikle Mehmet Yağmur'la etkili hızlı hücumlar yapan ev sahibi ekip, soyunma odasına 46-41 önde girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıya da iyi başladı. Semih Erden, Babic ve Holloway'le sayılar bulan ev sahibi takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 53- 42.

Top kayıpları yapan rakibi karşısında Micic'le hücumda tempoyu arttıran Anadolu Efes, 29. dakikada beraberliği yakaladı: 61-61. Çeyreğin son bölümleri karşılıklı basketlere sahne oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna 65-64 önde gitti. Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Simon'la peş peşe üç sayılık basketler kaydeden Anadolu Efes, 33. dakikayı 74-69 önde bitirdi.

Oyunu ağırlığını koyan Simon'la özellikle dış atışlardan isabetler bulmaya devam eden konuk ekip, hücumda temposunu kaybeden rakibi karşısında bitime 1 dakika 14 saniye kala farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 77-93. Kalan sürede farkı koruyan Anadolu Efes, maçı 93-80 kazandı. Anadolu Efes'te 11'de 8 üç sayılık isabet sağlayan Simon, 31 sayı ile maçın en skoreri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Babic 19 sayı üretti.