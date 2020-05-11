Anadolu Efes: Sağlık, şampiyonluklardan daha değerlidir

Koronavirüs salgını nedeniye bir süredir askıya alınan basketbol ligleri hakkındaki karar, bugün netliğe kavuşmuştu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin sona erdirildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ligde lider konumda bulunan Anadolu Efes'ten, bir açıklama geldi.
''KARARI SAYGIYLA KARŞILIYORUZ''
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 44 puanla lider konumda bulunan Anadolu Efes açıklamasında, ''Kulübümüz sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir.'' ifadelerine yer verdi.