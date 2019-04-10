Anadolu Efes, Sakarya'da zorlanmadan kazandı

Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 Eşref Hamamcıoğlu: İbrasızlık bize yakışmadı Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yıllık olağan genel kurulunda çıkan ibrasızlıklara mahkeme tarafından tedbir konulduğunu belirterek "Bu ibrasızlık durumu hiç yakışmadı" dedi

2 Damien Comolli sezon sonu yolcu Sezon başından bu yana yaptığı yanlış transferle taraftarın eleştirilerindeki hedefi olan Damien Comolli, sezon sonu görevinden ayrılacak.

3 3 büyük kulübün mali durumu Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıllık dönem faaliyet raporları açıklandı. Raporlara göre tek kar eden takım Galatasaray oldu.

4 Erol Bulut: Fiorentina bizi izliyor Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son dönemde ortaya atılan Fiorentina iddialarını doğruladı. Bulut " 7 maçtır bizi takip ediyorlar. Analiz ettiklerini duyduk." dedi.

5 Volkan ve Feghouli'den derbi sözleri Volkan Demirel, zorlu Galatasaray derbisini kazanacaklarını ifade ederken, Feghouli ise ilk maçı hatırlatarak, "Bu kez elimizden kaçamazlar" dedi.

6 Şenol Güneş: Bu futbol Başakşehir maçında yetmez Şenol Güneş, Rize deplasmanında farklı kazanmalarına rağmen oyundan çok memnun olmadı. Deneyimli hoca, Başakşehir maçında daha iyi futbol oynamaları gerektiğini belirtti.

7 Fatih Terim, taraftara açık idman yaptırmayacak Fatih Terim, derbiler öncesi takıma moral olması açısından yaptığı taraftara açık antrenman uygulamasından vazgeçti.

8 Neustadter, Başakşehir'e imza atacak Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçeli Roman Neustadter'in, Başakşehir'le prensipte anlaştığı ifade edildi.

9 Ersun Yanal: Psikolojik üstünlük bizde Derbi öncesi futbolcularıyla konuşan Ersun Yanal, "Kadıköy'de psikolojik üstünlüğümüz var. İlk golü atarsak maç kolay geçer" dedi.