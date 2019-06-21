Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon A.Efes

2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde 7. maçta Anadolu Efes evinde F.Bahçe Beko'yu 89-74 yenerek seriyi 4-3'e getirdi ve şampiyon oldu. Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes’te 38 sayı ile oynayan Larkin olurken, Fenerbahçe’de ise Sloukas 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Anadolu Efes bu şampiyonlukla 3 sezonluk Fenerbahçe'nin şampiyonluk serisini de sonlandırdı.

Anadolu Efes bugünkü zaferle, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi’nde zafere ulaştı.

Efes, 2009 yılında yine Fenerbahçe’yi geçerek şampiyon olmuştu.

ATAMAN'IN 4. ŞAMPİYONLUĞU

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Ataman, daha önce 2009’da Efes, 2012 yılında Beşiktaş ve 2013 yılında da Galatasaray ile bu başarıya ulaşmıştı.Bu yıl Anadolu Efes ile başarılı bir sezon geçiren Başantrenör Ergin Ataman, kariyerinde ilk kez THY Euroleague’de final oynarken, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde de ipi göğüsledi. Ataman, ligin finalinde Fenerbahçe Beko’yu geçerek kariyerindeki 4. şampiyonluğunu yaşadı.