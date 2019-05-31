Anadolu Efes seriye galibiyetle başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta karşılaştı.

Her iki takımında kontrollü başladığı müsabakada Anadolu Efes ilk periyodu 22-19 önde tamamladı. İkinci çeyrek de ise oyun üstünlüğü Galatasaray Doğa Sigortaya geçti. Sarı kırmızılılar etkili bir performans ortaya koyduğu bölümün sonunda soyunma odasına 43-41 üstün gitti.

Büyük çekişme ikinci yarıda da devam etti. Anadolu Efes, skorer oyuncularının da devreye girmesi ile final bölümüne 64-63 önde girdi. Ergin Ataman'ın talebeleri son periyotta da kontrolü elinde tutmasını bildi.

Anadolu Efes parkeden galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Anadolu Efes'de Rodrigue Beaubois kaydettiği on sekiz sayı maçın en skorer ismi oldu.