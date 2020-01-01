Anadolu Efes, seyirci sayısını yüzde 177 artırdı

Sezonun ilk 16 haftasını 13 galibiyet, 3 yenilgiyle İspanyol ekibi Real Madrid'in arkasından 2. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar, geçen sezon olduğu gibi başarılı çıkışını da sürdürdü.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde geçen sezon 18 yıllık Dörtlü Final hasretini dindiren Anadolu Efes, en önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğu sezonda Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftar desteğini fazlasıyla hissediyor.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği 2017-2018 Avrupa Ligi sezonunda en az izlenen takım olan Anadolu Efes, kısa sürede izlenirlilik oranında büyük bir sıçrayış gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlıları bu sezon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda iç sahada ortalama 10 bin 791 taraftar izledi.

Anadolu Efes, sezonu 16. ve son sırada tamamladığı 2017-2018 sezonunda maç başına ortalama 3 bin 900 seyirciye karşı parkeye çıktı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda o sezon salona seyirci çekmekte zorlanan lacivert-beyazlılar, aradan geçen 1,5 sezonda seyirci sayısında büyük bir artış yakaladı. Bu sezon tribünlerde 10 bin 791 ortalamayı yakalayan Anadolu Efes, 1,5 sezonda taraftar sayısında yüzde 177 artış yakaladı.