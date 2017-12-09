Anadolu Efes Sırbistan'da kaybetti

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası, ev sahibi ekibin 13-12 üstünlüğüyle geçildi. Real Madrid'i geçen hafta 87-83 mağlup ettiği maçta 17 üç sayılık basket bulan Kızılyıldız MTS, Anadolu Efes karşısında da bu dakikadan sonra dış atışlarla avantaj yakaladı. Feldeine ve Rochestie ile 5 üçlük kaydeden Sırbistan temsilcisi, ilk periyodu 29-23 önde tamamladı.

AA

İkinci çeyreğe Dragic ve Stimac'ın basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Dangubic ve Jankovic'in sayılarına engel olamadı ve 13. dakika içinde fark ilk kez çift hanelere çıktı: 39-29. Bu bölümde savunmasını sertleştiren, Simon, Dunston ve Stimac ile de 7-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlı ekip, 18. dakika içinde skoru 45-40'a taşıdı. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-44 üstün gitti.

AA

Rochestie ve Simon'un karşılıklı üçlükleriyle başlayan üçüncü çeyrekte, 7-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız MTS, 25. dakika içinde farkı 15 sayıya (66-51) çıkardı. Sırbistan ekibi, final periyoduna da 74-62 önde girdi.

Anadolu Efes karşısında son çeyrekte farkı daha da açan Kızılyıldız MTS, salondan 100-81 galip ayrıldı.

AA