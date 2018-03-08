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Anadolu Efes THY Euroleague'e veda etti

Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun bitimine 5 hafta kala Maccabi Fox Tel Aviv'e yenilerek THY Euroleague'e veda etti.

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Anadolu Efes, THY Euroleague’in 25. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv’e 81-94’lük sonuçla mağlup oldu.


5 HAFTA HEDEFSİZ GEÇECEK

Lacivert-beyazlı ekip, aldığı bu sonuçla THY Euroleague’de normal sezonun bitimine 5 hafta kala çeyrek finale kalma umutlarını yitirdi. Normal sezonda 25. hafta itibariyle 6 galibiyet, 19 mağlubiyet alan Efes, THY Euroleague’in son 5 haftasını çeyrek final hedefi olmadan tamamlayacak.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle Anadolu Efes-Maccabi Fox Tel Aviv karşılaşmasını kadın taraftarlar ücretsiz izledi.

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