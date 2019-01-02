Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Ligde 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise averajla 6. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 90-71'lik skorla kazanmıştı.

ATAMAN: "GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih ile yapacakları maça kazanarak, EuroLeague'de sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Bayern Münih'in güçlü bir takım olduğunu aktaran Ataman, "Rakibimizi ilk maçta deplasmanda çok iyi oynayarak yenmiştik. İstanbul'da da taraftarlarımızın her zamanki büyük desteği ile mutlaka kazanıp, dördüncü sıradaki yerimizi korumak ve ikinci yarıya galibiyet ile başlamak istiyoruz." diye konuştu.