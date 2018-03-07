Anadolu Efes'in konuğu Maccabi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Euroleague'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen lacivert-beyazlı ekip, 24 maçta 6 galibiyet alırken, 18 yenilgi yaşadı. Haftaya son sırada giren Anadolu Efes'in, Maccabi FOX'a yenilmesi durumunda normal sezonun bitimine 5 hafta kala Euroleague'e veda etmesi kesinleşecek.
Maccabi FOX ise 12'şer galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İsrail'de oynanan maçı Anadolu Efes 92-72 kazanmış