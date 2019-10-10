Anadolu Efes'in rakibi Alba Berlin

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Anadolu Efes, ligin ilk haftasında İspanya'nın Barcelona takımına sahasında 74-64 mağlup olmuştu. Konuk Alba Berlin ise sahasında Rusya'nın Zenit ekibini 85-65 yenmişti.
Karşılaşma öncesinde lacivert-beyazlılar averaj ile 13. sırada, Alba Berlin ise averajla ikinci sırada bulunuyor.
EFES ALBA BERLİN'E GÖRE ÇOK ÜSTÜN
Anadolu Efes, Alba Berlin ekibiyle 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 10 mücadelede Anadolu Efes 9 kez galip gelirken, sadece 1 kez rakibine yenildi.