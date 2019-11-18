Anadolu Efes'in rakibi ASVEL

Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda yarın TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmada Anadolu Efes, yarın Fransa temsilcisi ASVEL'le deplasmanda oynayacak.

Karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 8 haftasında 6 galibiyet, 2 yenilgi alarak 5. sırada bulunuyor. Ligde çift maç haftasınıda ilk önce Fransa'ya gidecek olan Anadolu Efes, bu maçtan iki gün sonra ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.

Bu sezon lige dahil olan ASVEL ise ilk 8 maçında sürpriz sonuçlara imza attı. Ligde 5 galibiyetle 8. sırada yer alan Fransız temsilcisi, son iki maçını ise kazandı. ASVEL, son şampiyon Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın yanı sıra Yunan ekipleri Olympiakos ve Panathinaikos'u da yenerek dikkatleri üzerine çekti.

ASVEL SAHASINDA KAYBETMİYOR

Anadolu Efes'i rakibi ASVEL, sahasında ise çok iyi bir performans sergiliyor. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada 9 maça çıkan ASVEL, seyircisi önünde bütün maçlarını kazandı.

AVRUPA'DA 666 MAÇ

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 667. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 666 müsabakada 370 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 419. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 418 maçta 213 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.