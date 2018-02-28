Anadolu Efes'in rakibi Olimpia Milan

Milano kentinde Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber kanallarından naklen yayınlanacak.
Ligde bu sezon başarısız bir performans sergileyen Anadolu Efes, 23 maçta 6 galibiyet ve 17 mağlubiyetle puan cetvelinde son sırada bulunuyor. İtalyan ekibi ise 7 galibiyet ve 16 yenilgiyle averajla 14. sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes, 73-68 kazanmıştı. Anadolu Efes, AX Armani Exchange Olimpia Milan maçıyla Avrupa'daki 615. mücadelesine çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 614 karşılaşmada 339 galibiyet, 275 yenilgi yaşadı.