Ensonhaber.com'a dön

Anadolu Efes'in rakibi Olimpia Milan

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Yorum Yap

Milano kentinde Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber kanallarından naklen yayınlanacak.

Ligde bu sezon başarısız bir performans sergileyen Anadolu Efes, 23 maçta 6 galibiyet ve 17 mağlubiyetle puan cetvelinde son sırada bulunuyor. İtalyan ekibi ise 7 galibiyet ve 16 yenilgiyle averajla 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes, 73-68 kazanmıştı. Anadolu Efes, AX Armani Exchange Olimpia Milan maçıyla Avrupa'daki 615. mücadelesine çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 614 karşılaşmada 339 galibiyet, 275 yenilgi yaşadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM