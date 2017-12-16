Anadolu Efes'te bir yol ayrımı daha

Anadolu Efes'te Sloven oyuncu Edo Muric'le yollar ayrıldı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Edo Muric ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

Geride kalan sezon Banvit forması giyen ve ardından Anadolu Efes'in kadrosuna dahil olan oyuncu, EuroLeague'de forma giyerken, 8 karşılaşmada 2 sayı, 2 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.