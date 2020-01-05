Anadolu takımlarının transfer gündemi

Transfer döneminin başlamasıyla gözler 4 büyükler çevrilmiş olsa da Anadolu takımları da önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.

TECRÜBELİ FUTBOLCULAR LİSTEDE

Lider Sivasspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor da ilk yarıda göze çarpan performanslar sergiledi.

İkinci yarıda daha etkili olmak isteyen Anadolu ekipleri birçok önemli futbolcuyu gündemine aldı.

İşte Anadolu takımlarının transfer listesindeki isimler:

Göztepe: Loic Remy, Tim Matavz, Ahmet Çalık, Kerim Frei, Da Costa.

Konyaspor: Wilfried Bony, Bilal Başacıkoğlu.

Gaziantepspor: Dan Nistor, Alexander Söderlund, Damjan Djokovic.

Malatyaspor: Mehmet Ekici.

Alanyaspor: İrfan Can Eğribayat.

Ankaragücü: Tyler Boyd, Necip Uysal.

Sivasspor: Alper Potuk, Robinho, Josef de Souza.

Çaykur Rizespor: Lukas Podolski.