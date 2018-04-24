Ancelotti: Arsenal teklif ederse mutlu olurum

22 yıldır Arsenal'da görev yapan Arsene Wenger, sezon sonu takımın başından ayrılacağını açıkladı.
Londra ekibi, Wenger'in yerine getirilebilecek birçok ismi değerlendirmeye aldı. Son olarak Alman devi Bayern Münih'i çalıştıran Ancelotti, Arsenal'a yeşil ışık yaktı.
ARSENAL TEKLİF EDERSE MUTLU OLURUM
Sezon başında Bayern Münih'i çalıştıran ve sonrasında boşta kalan Ancelotti, UEFA'nın Cenevre'de düzenlediği dayanışma maçında yaptığı açıklamada, Arsenal'dan teklif gelmesi durumunda mutlu olacağını söyledi.
Konu hakkında açıklama yapan İtalyan teknik adam, "Eğer planlarında ben varsam, profesyonel açıdan bundan memnun olurum" ifadelerini kullandı.