Ancelotti: Arsenal'de çalışmaktan gurur duyarım

Arsenal'de 22 yıllık Arsene Wenger dönemi sezon sonunda noktalanacak. Bir yol ayrımına gelen Londra ekibini gelecek sezon kimin çalıştıracağı şimdiden merakla bekleniyor.

Kulübün baş yöneticisi Ivan Gazidis, kulübü geleceğe taşıyacak yeni menajerlerine karar verirken açık fikirli ve cesur davranmaları gerektiğini dile getirdi.

"GURUR DUYARIM"

Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Carlo Ancelotti ise şimdiden, Arsenal yönetiminden gelecek olası bir teklifi kabul edebileceğini açıkladı. 58 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Geleceğim bana sunulacak projeye de bağlı. Ancak Arsenal benimle ilgilenirse bundan gurur duyarım" dedi.

İngiliz basınına göre Ancelotti menajerlik görevini devralması halinde, kısa süre önce futbolu bırakan Andrea Pirlo'yu da yardımcısı olarak Arsenal'e getirecek.