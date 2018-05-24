Ancelotti Benzema'yı istiyor

Sarri ile yollarını ayıran Napoli, son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Carlo Ancelotti'yle anlaşmaya vardı.

Bu sezon şampiyonluğu son haftalarda Juve'ye kaptıran Napoli, önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlıyor.

BENZEMA'NIN TRANSFERİNİ İSTEDİ

Takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam Carlo Ancelotti, transferdeki ilk hedefini belirledi.

İspanyol basınının haberine göre Napoli Başkanı Aurelio di Laurentiis ile görüşen Ancelotti, Benzema'nın transfer edilmesini istedi.

TRANSFERİ GERÇEKLEŞEBİLİR

Serie A'yı 2. sırada bitiren Napoli'de göreve başlayan Ancelotti'nin Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Benzema ile sıcak ilişkiler içinde olduğu ve İspanyol ekibinin onay vermesi halinde transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.