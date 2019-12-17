Ancelotti, Everton'da cebini dolduracak

Everton'da teknik direktör bilmecesi sona eriyor. Cenk Tosun'un formasını giydiği Merseyside ekibinin, Carlo Ancelotti ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Merseyside ekibinin 60 yaşındaki teknik adama yıllık 14 milyon pound vereceği ve tecrübeli ismin, Premier League'in en çok kazanan (1. Pep Guardiola - 20 milyon, 2. Jose Mourinho 15 milyon pound) 3. isim olacağı bildirildi.

EVERTON'U LİGDE TUTARSA 2.5 MİLYON POUND DAHA KAZANACAK

Tecrübeli teknik adam, ayrıca takımı ligde tutması dukumunda da 2.5 milyon pound daha kazanacak. İngiltere'de çıkan haberlere göre; Everton'ın Arsenal ile cumartesi günü oynayacağı maçta takımın başına geçmesi beklenen Ancelotti, en geç perşembe günü duyurulacak.

Everton, bu sezon 17 maçta 5 galibiyet alırken; son 2 maçta Chelsea'yi 3-1yendi, Manchester United ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Marco Silva'nın gönderilmesinin ardından Everton, geçici olarak teknik direktörlüğe Duncan Ferguson'u getirirken; İskoç çalıştırıcı takımın başına geçeceği iddialarını yalanlamıştı.