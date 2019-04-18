Ancelotti: Koulibaly'nin değeri 150 milyon euro

Adı sık sık transfer haberlerinde yer alan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin yakın markajında olan Kalidou Koulibaly için Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.

Tuttosport'a konuyla ilgili konuşan Ancelotti, Koulibaly'yi satmak istemediklerini vurgulayarak, ''O, dünyanın en iyi stoperi, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Koulibaly'nin değeri 150 milyon euro. Bizimle 2023'e kadar sözleşmesi var ve onu satmak gibi bir düşüncemiz yok. Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 150 milyon euro. Başkanın onu göndermek gibi bir niyeti yok'' ifadelerini kullandı.

Ancelotti'nin transfer kapılarını kapattığı Kalidou Koulibaly, 2014 yazında Belçika ekibi Genk'ten 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tuttu. Kulübüyle 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcu Senegal Milli Takımı'nda da forma giyiyor