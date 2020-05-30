1 13 maddede yeni futbol kuralları Türkiye Futbol Federasyonu, maçların nasıl oynanacağına dair düzenlenen yeni talimatı resmi internet sitesinden duyurdu.

2 Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gidiyor Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve oyunculardan indirim talep eden yönetime, Necip Uysal'dan sonra Oğuzhan Özyakup da olumlu yanıt verdi.

3 2020 yılının en çok kazanan sporcuları Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılının en çok kazanan sporcularını sıraladı. Listenin zirvesinde 106.3 milyon dolarlık geliriyle Roger Federer yer aldı.

4 Ancelotti, Luyindama'yı istiyor Defans hattına takviye yapılmasını isteyen Everton menajeri Ancelotti'nin, transfer listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdığı belirtildi.

5 Belhanda'nın menajeri: İki Katar kulübü istiyor Belhanda'nın Türkiye'deki temsilcisi Fatih İlek, Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için Katar kulüpleriyle görüşmeler yaptığını ve iki kulüpten 8 milyon euroluk teklif geldiğini söyledi.

6 Galatasaray, maske satışına başlıyor Galatasaray Kulübü, pazartesi günü lisanslı maske satışına başlayacağını açıkladı.

7 Beşiktaş'ın yeni forma göğüs sponsoru Vodafone ile yollarını ayıran Beşiktaş, BEKO ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

8 Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar Koronavirüs nedeniyle yarıda kalan Süper Lig'in, başlamasına kısa bir süre kaldı. Sakatlığı bulunan ve kart cezalısı olan bazı isimler, ligin 27. haftasında forma giyemeyecek.

9 Fenerbahçe, Aldin Türkeş'i istiyor Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Bosnalı futbolcu Aldin Türkeş ile ilgilendiği öğrenildi.