Ancelotti, Madrid'in iki futbolcusunu istiyor

Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti, eski takımı Real Madrid'den iki isme kancayı attı.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre üç kupada da yoluna devam eden Napoli'de teknik direktör Ancelotti, futbolcularının sakatlık ve cezalı olması risklerinden yakınıyor. Napoli patronu, bununla beraber başkana ilettiği raporda Real Madrid'den Mariano Diaz ve Marcos Llorente'yi istediğini resmen bildirdi.

23 yaşındaki Llorente, bu sezon Cope Del Rey haricinde Madrid forması ile sadece 11 dakika forma giydi. 25 yaşındaki golcü isim Mariano ise, bu sezon Lyon'dan 25 milyon euroluk bedelle transfer edilmesine karşın istenilen performansı sergileyemedi.

Öte yandan Napoli yetkilileri, geçmişte yapılan Higuain, Albiol ve Callejon transferlerinden dolayı Madrid ile iyi ilişkilerini kullanarak iki ismi kadrosuna katabilecekerini dile getirdi.