Ancelotti: Milan'dan teklif almadım

İsveç'e elenerek Dünya Kupası'na katılamayan İtalya Milli Takımı, Giampiero Ventura'nın yerini henüz dolduramadı.

İTALYA'DA ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR VAR

Federasyonun kendisiyle görüştüğünü açıklayan Carlo Ancelotti, "Federasyon ile bir görüşmemiz oldu. Çok sayıda insanın beni bu görevde istemesi gurur verici. Ancak milli takımı çalıştırmak kulüp takımından farklı. Halen her gün antrenman yapmayı, çalışmayı seviyorum. İtalya futbolunda çözülmesi gereken başka sorunlar var" ifadelerini kullandı.

MİLAN'DAN TEKLİF ALMADIM

Milan'dan teklif almadığını söyleyen Ancelotti, "Milan'a gönülden bağlıyım ancak herhangi bir teklif almadım. Serie A, şu anda Avrupa'nın en ilginç liglerinden biri oldu. Rekabet üst düzeyde" şeklinde konuştu.

Juventus'u çalıştırıp çalıştırmayacağı sorulan İtalyan teknik adam, "Herkes geçmişimin ne olduğunu biliyor. Geçmişi yok saymak istemiyorum." dedi.