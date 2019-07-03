Ander Herrera Galatasaray'ın radarında

Transfer sezonuna hızlı giren Galatasaray, Adem Büyük, Ryan Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı.

Ever Banega ile de anlaşmaya varan sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda bir de 8 numara transferi yapacak.

MAAŞINDA İNDİRİM BEKLENİYOR

TRTSpor'un haberine göre, Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Ander Herrera için düğmeye basan Galatasaray, oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

Yıllık 5 milyon euro maaş isteyen İspanyol oyuncu, bu talebinde indirime gitmeyi kabul ederse, Galatasaray transferi bitirecek. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmeler sürüyor.

Fernando'yu Banega'nın transferinde takas olarak kullanacak olan sarı-kırmızılı ekipte, deneyimli hoca mutlaka bir orta saha daha alınmasını istiyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Manchester United formasını 22 maçta giyen Herrera, 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.