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Anderlecht, Babel'i transfer etmek istiyor

Galatasaray'ın ardından Ajax'ta da beklentileri karşılayamayan Ryan Babel'e, Belçika'dan talip çıktı. Anderlecht Kulübü, Hollandalı futbolcudan bonservis sorununu çözmesini istiyor.

| Haber Merkezi
Anderlecht, Babel'i transfer etmek istiyor
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Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak futboluyla değil özel hayatıyla gündeme gelen Ryan Babel, devre arasında Ajax'a kiralık olarak gönderilmişti.

Hollanda'da da beklentileri karşılayamayan 33 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmak istemeyen Galatasaray yönetimi, gelecek teklifleri bekliyor.

Sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcuya, Belçika'dan bir talip çıktı.

2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Babel'in menajeriyle iletişime geçen Anderlecht Kulübü'nün, "Bonservis sorununu çözerseniz aynı maaşı veririz." dediği belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor.

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