Anderlecht, Babel'i transfer etmek istiyor

Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde yerlilere yönelecek olan Galatasaray, 4 ismi belirledi. Sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yı kadrosuna katacak.

Kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir dolandırıcının, Abdurrahim Albayrak'tan 140 bin lira aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de, Obradovic belirsizliği ortadan kalktı. Sarı-lacivertli yönetim, Sırp koç ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Spor camiasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Toplam 34 milyon lira toplanırken, bu paranın 20 milyon lirası F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.

Bağış kampanyası için toplam 34 milyon TL toplandı

Koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışmalarını evlerinde sürdüren Beşiktaş, dün ilk kez sahaya inmişti. Çalışmalarını gruplar halinde sürdüren siyah-beyazlılarda, bugün antrenmana 7 isim katıldı.

UEFA, üye ülkelerle yapılan toplantıda, yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

1 Abdurrahim Albayrak dolandırıldı Kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir dolandırıcının, Abdurrahim Albayrak'tan 140 bin lira aldığı ortaya çıktı.

2 Bundesliga'da maçlar başlıyor Almanya'nın istihbaratlarıyla ünlü gazetesi Bild, Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlayacağını yazdı. Gazete Sağlık Bakanlığı'ndan da izin çıktığını belirtti.

3 Erdal Torunoğulları: Karius bize sıkıntı yarattı Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün sosyal medyadan bir canlı yayına katıldı. Torunoğlulları, Alman kaleci Loris Karius ile ilgili açıklamalarda bulundu.

4 Belhanda 'tek şartla maaşımı indiririm' dedi Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, sözleşmesinin uzatılması durumunda maaşında indirime gideceğini yönetime bildirdi.

5 Galatasaray, transferde yerliye dönüyor Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde yerlilere yönelecek olan Galatasaray, 4 ismi belirledi. Sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yı kadrosuna katacak.

6 Bağış kampanyası için toplam 34 milyon TL toplandı Spor camiasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Toplam 34 milyon lira toplanırken, bu paranın 20 milyon lirası F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.

7 Eskişehirsporlu Kaan Öztürk vefat etti Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

8 Fenerbahçe, Obradovic ile anlaştı Fenerbahçe'de, Obradovic belirsizliği ortadan kalktı. Sarı-lacivertli yönetim, Sırp koç ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

9 Beşiktaş, idmanlara devam ediyor Koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışmalarını evlerinde sürdüren Beşiktaş, dün ilk kez sahaya inmişti. Çalışmalarını gruplar halinde sürdüren siyah-beyazlılarda, bugün antrenmana 7 isim katıldı.