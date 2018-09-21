Anderlecht deplasmanda kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin önemli rakiplerinden Anderlecht ilk maçını kaybetti. Slovakya'da Spartak Trnava'ya konuk olan Belçika temsilcisi, 1-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE'NİN İŞİ ZORLAŞTI

Spartak Trnava ile Anderlecht'ın karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 0-0 biten ilk 45 dakikanın ardından ikinci yarıda da sadece 1 gol oldu.

Maçın 79. dakikasında Oravec ile golü bulan Spartak Trnava, Anderlecht'i 1-0 mağlup etti.

Grubunda ümitlenen Spartak Trnava ve ilk maçını kaybeden Anderlecht, kalan haftalarda zafer için mücadele edecek.





AVRUPA'DA 2. HAFTA

Grubun ikinci haftasında Spartak Trnava, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Anderlecht ise evinde Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.