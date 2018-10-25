Anderlecht-F.Bahçe maçı muhtemel 11'leri

Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
F.BAHÇE DEPLASMANDA 3 PUAN PEŞİNDE
Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki ev sahibi ekip ise grupta puanla tanışamadı. Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik isim bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin isimleri ise UEFA kadrosunda yer almıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Anderlecht: Didillon, Lawrence, Bornauw, Sanneh, Najar, Gerkens, Kums, Trebel, Bakkali, Diamata, Amuzu
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Ayew, Benzia, Elif, Slimani