Anderlecht-F.Bahçe maçı muhtemel 11'leri

Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

1 Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Comolli'nin yetkilerini sınırlandıran Ali Koç, Samandıra'yı Selahattin Baki'ye emanet etti. Kaleci antrenörü olarak da Alper Boğuşlu ile anlaşıldı.

2 Suarez'in frikik denemesi Messi'yi güldürdü Messi'nin Alaves'e attığı frikik golüne özenen Suarez'in denemesi başarısız oldu. Maçı tribünden takip eden Messi ise yaşanan bu pozisyon sonrası tebessüm etti.

3 Ozan Kabak ilk Devler Ligi maçında parladı Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kaldığı maçta Muslera'yla birlikte maçın en iyisi olan Ozan Kabak, gösterdiği performansla tam not aldı.

4 Fenerbahçe'de Şenol Çorlu görevden alındı F.Bahçe Başkanı Ali Koç, antrenörlerin görevlerine son vermeye devam ediyor. Yönetimin son kurbanı 2006 yılından bu yana sarı-lacivertli kulüpte çalışan Şenol Çorlu oldu.

5 Alman basını: Hakem penaltımızı çaldı Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kalması Alman basınında da yankılandı. Almanlar, verilmeyen penaltıları olduğunu belirterek Fransız hakemi suçladı.

6 Galatasaray U19 takımı Schalke'ye fark attı Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

7 Atletico Madrid Almanya'da 4 gol yedi Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a konuk olan Atletico Madrid, yıllar sonra ilk kez 4 gol yedi.

8 Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı Fatih Terim, öğrencilerinin Schalke 04 karşısındaki futbolunu beğenmedi. Galatasaray'ın hocası, yenilmedikleri için şanslı olduklarını itiraf etti.

9 Galatasaray'ın grubunda son durum Şampiyonlar Ligi D grubunda Rusya'da kazanan Porto puanını 7 yaparken, 0-0 sona eren maçın ardından Schalke 5, G.Saray ise 4 puana yükseldi.