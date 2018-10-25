Fenerbahçe Belçika'dan 1 puanla ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht'e konuk oldu. Sarı-lacivertli ekibimiz 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberliği yakalayarak 1 puanla ayrıldı.
İLK YARIDA TEK GOL ANDERLECHT'TEN
Grupta 3 puanı bulunan Fenerbahçe, puansız Anderlecht karşısında maça son derece iyi başladı. Net fırsatlar yakalayan sarı-lacivertliler bu pozisyonları kullanamadı.
İlk yarıdaki tek gol Belçika ekibinden geldi. 35. dakikada Bakkali'nin golüyle ilk yarıyı ev sahibi 1-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARI MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarının hemen başında Bakkali'nin golüne engel olamayınca 2 farklı geri düştük. Ancak bu gollere cevabımız gecikmedi.
Anderlecht'in orta sahada yaptığı pas hatasında ceza sahasında topla buluşan Frey 53. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 4 dakika sonra ise sahneye Hasan Ali Kaldırım çıktı.
Ceza sahası içinde şık çalımlar atan Hasan Ali düzgün bir vuruşla maça 2-2'lik eşitliği getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka olmadı ve takımlar puanları paylaştı.
GRUPTA ZAGREP 9 PUANLA LİDER
Bu sonucun ardından Anderlecht puanını 1, Fenerbahçe ise 4 yaptı. Grubun diğer maçında Dinamo Zagreb deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yenerek 3 maçta 3 galibiyete ulaştı.