Anderlecht, Kompany'yi hocalık görevinden aldı

Anderlecht, oyuncu-antrenör olarak görev yapmaya başladığı ilk dört maçta 2 puan toplayabilen Belçikalı yıldız Vincent Kompany'i antrenörlük görevinden aldı.

Görevden alınan Kompany'nin yerine Manchester City Akademisi'nin eski şefi Simon Davies getirilirken, Belçikalı yıldız, oyuncu olarak takımda kalmaya devam edecek.

OYUNCU OLARAK DEVAM EDECEK

Davies konuyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamalarda; "Oyuncular ve personel olarak, hangi oyuncuların sisteme daha uygun olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Her zaman değişim olacak. Ancak bu bir gecede gerçekleşmeyecek. Burada yeni bir proje deniyoruz. Biraz kararlılığa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Davies sözlerini; "Hemen değişecek olan şeylerden biri Vinny'nin bir sonraki maçta kaptan olacağı. Takıma önderlik edecek ve maç günü oyuncu olmaya yoğunlaşacak." şeklinde noktaladı.

Manchester City formasını 11 yıl giydikten sonra, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. 4 haftası geride kalan Belçika Pro League'de Anderlecht, topladığı 2 puanla 13. sırada bulunuyor.