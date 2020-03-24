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Anderlecht ve Sporting, Karius'u listesine aldı

Gelecek sezon Beşiktaş'ta devam etmeyecek olan Alman kaleci Loris Karius ile Sporting Lizbon ve Anderlecht ilgileniyor.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş, İngiliz ekibi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanırken, Alman kalecinin de talipleri artıyor. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın ilgilendiği belirtilen Karius için şimdi de Anderlecht takımı devreye girerken, Portekiz basınında çıkan haberler sonrası Belçika ekibinin ekonomik anlamda bu transfer adına işinin zor olduğu da söylendi. 

SPORTING AVANTAJLI

Portekiz ekibi Sporting, sezon sonunda Loris Karius'u kadrosuna katmak isterken bu transferde Anderlecht'e göre daha avantajlı olarak lanse ediliyor. 

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