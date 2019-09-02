Anderlecht'e söz veren Diagne Club Brugge'e imza attı

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Diagne için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Belçika basınından De Standaard'ın haberine göre, Anderlecht ile her konuda anlaşan Diagne, imza atmadan önce fikrini değiştirerek Club Brugge'ün yolunu tuttu.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRİP BRUGGE'E GİTTİ

Anderlechtli yöneticilerle görüşen ve imza aşamasına gelen Diagne'nin, ufak bir işim var diyerek Belçika takımının idarecileriyle görüşmeyi kestiği ve bir başka Belçika ekibine imza attığı ifade edildi.

De Standaart'a konuşan Anderlecht yöneticisi: "Diagne ile her konuda anlaşmıştık. Protololü imzalatalım ve hangi forma numarasını istersin diye sormuşken 'acil bir işim var' diyerek telefonu kapadı. Acil işi, Brugge ile sözleşme imzalamasıymış." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Club Brugge için sağlık kontrolünden geçen Diagne sonrasında ise Instagram hesabından bir mesaj yayımladı

Diagne mesajında, "Galatasaray'a her şey için teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma ve teknik heyete teşekkür ederim. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ilişkimiz olsa da çok yoğundu, zafer doluydu ve tatmin ediciydi. Sonsuza kadar ailem kalacaksınız." dedi.