Anderlecht'in Karius ilgisine taraftarlardan yoğun tepki

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius için Belçika futbolu adeta ayağa kalktı...

Kısa süre önce adı Anderlecht ile anılan isim için taraftarlar isyan bayrağını açtı.

Belçika'da yayın yapan voetbal.24 sitesi, Anderlecht taraftarlarının sosyal medyada verdikleri tepkileri haberleştirdi.

"ÜCRET VERSELER BİLE İSTEMİYORUZ..."

Yapılan yorumlarda "Karius'un bedava alınacağı söyleniyor ama bize ücret verseniz bile onu istemiyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

Bir başka yorumda ise bir taraftar, "Karius, Mignolet'ten daha iyi değil. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına engel olmuştu" dedi.