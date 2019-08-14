Kolombiya U21 Ligi'nde Santander sahasında Norte de Santander'i konuk etti. Mücadeleye damga vuran genç futbolcu Anderson Diaz oldu.

7 RAKİBİNİ ÇALIMLADI

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Santander 3-2 kazanırken, Norte de Santanderli Anderson Diaz uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza attı.

Rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Diaz, slalom çalımlar eşliğinde rakiplerini bir bir geçti. Kaleciden de sıyrılan genç oyuncu son bir rakibini daha egale ettikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.

Anderson Diaz'ın tüm takımı çalımlayıp attığı gol - İZLE