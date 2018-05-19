Anderson Talisca: Başım dik bir şekilde ayrılıyorum

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, siyah-beyazlı takıma veda etti.

İYİ BİR SONUÇ ALDIK

İlk olarak Demir Grup Sivasspor maçını değerlendiren Anderson Talisca, "İyi ve tempolu bir maç oynadık. Sivas kaliteli oyunculara sahip. Onlara çok fazla zaman ve alan bırakmadan baskı altında tutmaya çalıştık. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ve iyi de bir sonuç aldık." dedi.

ÇOK GÜZEL İKİ SENE GEÇİRDİM

Transferle ilgili de konuşan Talisca, "Çok güzel iki sene geçirdim. Burada çok büyük gelişme kaydettim. Kulüp çalışanları, teknik heyet, futbolcu arkadaşlarımın bunda rolü çok büyük. Mutlu bir aile ortamı oluşturdular ve bunu bana hissettirdiler. Başım dik bir şekilde buradan ayrılıyorum. Menajerlerimle konuştum. 2 senede iyi işler yaptık. İlk sezon şampiyon olduk. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın gururuyla buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçın ardından açıklamarda bulunan Şenol Güneş, Brezilyalı futbolcunun Premier Lig'den bir takıma gideceğini açıkladı.

"CENK'E RAKİP OLABİLİR"

Şenol Güneş'in maç sonu açıklaması şu şekilde:

"Talisca zaten devre arasında gitmişti. Maalesef giden bir oyuncumuz. Talisca'nın gitmesine üzüldüm. Biraz daha kalsaydı hem bizim için hem kendisi için iyi olurdu. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum. Anlaşmasını yaptı zaten."

Brezilyalı oyuncunun gideceği takımın ismini vermeyen Güneş, "Cenk'e rakip olabilir" demekle yetindi.



