Andone: Borcumu gollerle ödeyeceğim

Galatasaray'ın transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı ve oynadığı dakikalarda Elmander'i andıran hırslı futboluyla beğeni kazanan Florin Andone, 11. haftada oynanan Gaziantep deplasmanında sakatlanmış ve ilk devreyi kapatmıştı.

Brighton&Hove Albion'dan kirananan golcü oyuncunun sözleşmesinin fesih edilecek geri gönderilmesi gündeme gelirken, başta Fatih Terim olmak üzere taraftarın da desteğiyle alınan karar doğrultusunda geri dönüş süresi beklenmişti.

"FATİH HOCAMI VE TARAFTARLARI PİŞMAN ETMEYECEĞİM"

Sakatlığı sonrası kiralık sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelmesine rağmen teknik direktör Fatih Terim'in arkasında durması ve taraftarın muhteşem desteğini her zaman yanında hissettiğini söyleyen Andone'nin, "Yabancı futbolcu statüsünde olmam sebebiyle üzerimin çizilmesi sürpriz olmazdı. Ama kulübüm arkamda durdu. Fatih Hocam ve taraftarlarımızı, bana gösterdikleri destek için pişman etmeyeceğim. Şampiyonluk yolunda vefa borcumu atacağım gollerle ödeyeceğim. Ve bu kulüple şampiyonluk kupasını kaldıracağım." dediği öğrenildi.