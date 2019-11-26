Andone dönüş tarihini açıkladı

Gazişehir FK maçında dizinden sakatlanan ve uzun süre takımından ayrı kalacak olan Florin Andone'nin, geleceği merak ediliyor.

"ŞUBATTA DÖNÜYORUM"

Yabancı kontenjanından dolayı sözleşmesinin dondurulması gündemde olan deneyimli futbolcu, sahalara dönüş tarihini açıkladı.

Sosyal medyadan bir taraftarın sorusunu cevaplayan Andone, "Şubat ayında yüzde yüz olarak hazır olacağım." şeklinde konuştu.

Öte yandan, "Galatasaray'da kalmak istiyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek bir nevi yönetime mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımda, Linnes'le birlikte 15 yabancı futbolcu var. Norveçli sağ bekin, ocak ayında kadroya dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesini donduracak olan Galatasaray'ın, Andone için vereceği karar ise transfer sürecinde alınacak oyuncların durumuna göre değişecek.