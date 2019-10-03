Andone formayı Babel'den alacak

Sezon başından beri kötü futbol oynadığı için eleştirilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı sistem değişikliğine gitti. Fatih Terim'in taktiği oyun olarak işe yararken, sarı-kırmızılı ekip beklentilerin üzerine çıktı.

BABEL YEDEK KALACAK

Fatih Terim, Marcao-Donk-Luyindama üçlüsüyle sahaya çıkarken, takım savunmadayken 5-3-2, hücumdayken ise 3-5-2 şeklinde dizildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği karşısına da aynı anlayışla çıkacak. Ancak takımda aksayan bazı isimler kesik yiyecek. Bunlardan biri de Babel olacak.

Sezon başından beri takımın vazgeçilmez ismi olan Hollandalı futbolcu, Ankara deplasmanında dinlendirilecek.

Babel'i hem fizik hem de mental açıdan toparlanması için yedek soyunduracak olan Fatih Terim, Falcao'nun yanında Andone'ye şans verecek.

Malatya deplasmanında ilk 11 başlayan Andone, Terim'den geçer not almıştı. Öte yandan Rumen golcü, PSG maçının son bölümünde oyuna girerek Falcao'yla birlikte oynamıştı.