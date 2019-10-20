Andone, Real Madrid maçında forma bekliyor

Galatasaray'da gözler yaklaşık 19 gün takımdan uzak kalan Falcao'dayken, Sivasspor mücadelesinde Andone sahneye çıktı.

ANDONE, KENDİNE GÜVENİYOR

Kolombiyalı golcünün yokluğunda ilk 11 başlayan Andone, attığı 2 golle takımına 3 puan getirdi. Gollerinin yanı sıra mücadeleci oyunuyla da alkış alan Rumen forvet, salı akşama oynanacak Real Madrid maçında da sahada olmak istediğini Fatih Terim'e iletti.

1 Ekim'de PSG'ye karşı forma giydikten sonra aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle takımdan ayrı çalışan Falcao'nun durumu belirsiz. Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam da, "Falcao oynamak için çabalıyor ama uzun süre antrenman yapamadı, durumuna bakacağız" demişti.

Falcao'nun yokluğunda göze giren Andone, Terim'le yaptığı toplantıda görev isterken, "Falcao yoksa ben varım hocam. Bu gollerin arkası gelecek" şeklinde konuştu.

Öte yandan Andone, Türkiye'de olduğu kadar ülkesi Romanya ve İspanya'da da gündem oldu.

Rumen basını Andone'nin Hagi'den sonra Galatasaray'da parlayan ikinci bir yıldız olduğunu yazarken İspanyol Mundo Deportivo, "Zidane, Real Madrid'deki koltuğunu korumak istiyorsa Andone'ye dikkat etsin" yorumu yapıldı. AS da, "Real Madrid'de alarm zilleri çaldı" ifadeleri kullanıldı.