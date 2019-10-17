Andone: Real'e karşı birçok kez oynadım, tecrübeliyim

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maç hakkında konuştu.

Galatasaray taraftarının Avrupa'nın en ateşli taraftar topluluklarından biri olduğunu ifade eden Andone, "Galatasaray taraftarı statta inanılmaz bir atmsofer oluşturuyor ve bu durum PSG'nin işini zorlaştırdı, Real Madrid'in de işini zorlaştıracak. İmkanı olan futbolseverlerin bir gün İstanbul'a gelerek, taraftarımızın statta nasıl bir atmosfer yarattığını görmesini isterim." dedi.

"G.SARAY, REAL MADRİD VE BARCELONA İLE BENZERLİK TAŞIYOR"

Galatasaray'ın Türkiye'de, Real Madrid ve Barcelona'ya eş değer olduğununa altını çizen Andone, "Galatasaray çok büyük bir kulüp ve taraftar kitlesi olarak da Real Madrid ve Barcelona ile benzerlikler taşıyor." şeklinde konuştu.

"BENZEMA YA DA RAMOS'UN OYNAMAMASINI İSTERDİM"

Real Madrid ile İstanbul'da oynayacakları maçın çok zorlu geçeceğini ve Madrid'in kadrosunda dünyaca ülü yıldızların olduğunu ifade eden Andone, "Eğer maçtan önce bir tercih hakkım olsaydı; Real Madrid'de Karim Benzema ya da Sergio Ramos'un oynamamasını isterdim." dedi.

Galatasaray'ın Real Madrid'i yenebileceğini ifade eden Andone, "Real Madrid'e karşı daha önce pek çok maça çıktım, bu konuda tecrübeliyim. Taraftarımıza İstanbul'da Real Madrid karşısında büyük bir keyif yaşatmak istiyoruz. EURO 2020'ye katılmamız için İsveç'i yenmemiz ve İspanya ile berabere kalmamız lazım. Bence; İsveç'i yenme şansımız, G.Saray'ın Real'e yenmesinden daha düşük." şeklinde konuştu.