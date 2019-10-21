Andone'den Galatasaray'a övgü

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, sarı-kırmızılı takımın Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı grup maçı öncesinde İspanyol gazetesi AS'a açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY, BURADA REAL MADRİD GİBİ"

"Türkiye'de cehennem var mı?" sorusunu yanıtlayan Florin Andone, "İspanya'da, İngiltere'de, güzel stadyumlarda, geniş mekanlarda oynadım. Galatasaray'da ise dört maç oynadım ama bugüne kadar böyle bir şey hiç görmedim. Türkiye'de insanlar futbol için yaşıyor ve futbol için ölüyor. Galatasaray, Türkiye'de Real Madrid ya da Barcelona gibi. Maça gittiğimizde bize moral vermek için meşalelerle otobüsü karşılıyorlar. Baskı var. Sadece rakip için değil, aynı zamanda bizim için de baskı var." dedi.

Sporx'in haberine göre Rumen futbolcu, iki gol attığı Sivasspor maçıyla ilgili de konuşurken "Kazanamadan 5 maç oynadık ve her şeyi sorgulamaya başladık. Sivasspor maçında acı çektik. Bize ikinci yarı daha fazla gol attılar, 10 kişi kaldılar ve pozisyon vermediler. Türkiey Ligi'ndeki seviye oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

"REAL MADRİD'İ YENEBİLİRİZ"

Real Madrid maçını değerlendiren Andone, "Real Madrid, üç kez Şampiyonlar Ligi kazandığı dönemdeki gibi değil. Ronaldo ayrıldıktan sonra etkinliği kaybettiler, dünyanın en iyisi değiller, zor günler geçiriyorlar. Real Madrid'den korkmuyoruz. Onlara büyük saygı duyuyorum ama Real Madrid'i yenebileceğimize veya en azından berabere kalacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

FALCAO SORUSUNA ÇARPICI YANIT

Andone, "Falcao ile rekabet için motive misin?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz rekabet etmiyoruz, biz ortağız. Çok iyi bir ilişkimiz var. Radamel'in seviyesine ulaşmak ve bu kadar mütevazi olmak çok zordur. Çünkü insanlar sizin egonuzu besler. Böyle olmasını beklemiyordum. Ondan bir şeyler öğrenerek daha da gelişmek istiyorum. Onun yanımda olması bana yardım edecek."