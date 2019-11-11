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Andone'nin bağlarında yırtık var

Galatasaray, Rumen golcü Andone'nin iç yan bağlarından tam, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

| Haber Merkezi
Andone'nin bağlarında yırtık var
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Galatasaray'a Florin Andone'den kötü haber geldi. 

Gaziantep FK maçında sakatlanan deneyimli golcünün iç yan bağlarında tam, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık olduğu duyuruldu.

İLK YARIYI KAPATTI

Rumen golcünün yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 40 gündür takımdan ayrı çalışan Falcao'nun milli ara sonrası sahalara dönememesi durumunda, sarı-kırmızılı takım forvetsiz kalacak.

Galatasaray'dan Andone'nin sakatlığı konusunda yapılan açıklama şöyle: "Florin Andone’nin yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir."


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