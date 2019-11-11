Andone'nin bağlarında yırtık var

Galatasaray'a Florin Andone'den kötü haber geldi.
Gaziantep FK maçında sakatlanan deneyimli golcünün iç yan bağlarında tam, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık olduğu duyuruldu.
İLK YARIYI KAPATTI
Rumen golcünün yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 40 gündür takımdan ayrı çalışan Falcao'nun milli ara sonrası sahalara dönememesi durumunda, sarı-kırmızılı takım forvetsiz kalacak.
Galatasaray'dan Andone'nin sakatlığı konusunda yapılan açıklama şöyle: "Florin Andone’nin yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir."