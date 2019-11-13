Andone'nin sözleşmesi feshedilebilir

Galatasaray'da; 45 gündür sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Falcao'dan sonra, Gaziantep FK mücadelesinde yan bağlarında tam, çapraz bağlarında ise kısmi yırtık olan Andone şoku yaşanıyor.

DEVRE ARASI KARAR VERİLECEK

Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla göz dolduran oyuncunun son durumu, Fatih Terim'i düşündürüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin doktorları, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle en az 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olan Rumen golcünün, şubat başında antrenmanlara başlayacağını ancak tam olarak hazır olmasının ise mart ayını bulabileceğini rapor etti.

Devre arasında geniş çaplı bir operasyon yapmayı planlayan Terim'in, Andone'yi gözden çıkarabileceği öğrenildi. Yabancı kontenjanında da sıkıntıları olan sarı-kırmızılı takımın, ocak transfer dönemine doğru doktorlarla yapılacak toplantının ardından son kararı vereceği ifade ediliyor.

Andone için olumsuz bir karar çıkması durumunda, İngiliz kulübü Brighton'la sözleşme feshi için görüşülecek.