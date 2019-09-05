Andone'nin sözleşmesindeki sürpriz ocak opsiyonu

Galatasaray'ın transferin son gününde sürpriz bir şekilde Brighton'dan kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone'nin sözleşmesiyle ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

Brighton menajeri Graham Potter, Andone'yi Galatasaray'da yakından takip edeceklerini ve oyuncunun performansına göre bir karar vereceklerini söyledi.

Bu maddeye göre oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübü, Andone'nin performansına göre veya ihtiyaç duyması halinde Rumen forveti takıma geri çağırabilecek.

"OCAK AYINDA GERİ ÇAĞIRMA OPSİYONUMUZ BULUNUYOR"

Konuyu İngiliz ekibinin teknik direktörü Graham Potter gündeme taşıdı.

Deneyimli teknik adam, “Andone’nin, Galatasaray’a kiralanması oyuncuya düzenli oynama fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda burada sıkıntı yaşamıştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı elde edecek. Florin’in iyi bir sezon geçirmesini umut ediyoruz. Ocak ayında geri çağırma opsiyonumuz bulunuyor. Durumunu yakından takip edeceğiz” dedi.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Andone'nin geçici transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İngiliz ekibinde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Andone için 700 bin euro kiralama bedeli ödenmişti. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 2.5 milyon euro maaş alacak.