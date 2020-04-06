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Andone'ye Brighton taraftarından geri dön çağrısı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Brighton'a dönmesi beklenen Florin Andone için İngiliz ekibinin taraftarları, bir şansı daha hak ettiğini düşünüyor.

| Haber Merkezi
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Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone'nin, sezon sonunda bonservisinin bulunduğu Brighton'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz gün Brighton'ın resmi hesabı, takım tarihinde atılan en iyi golü oylarken Andone, ankette yüzde 61 ile ilk sırayı aldı.

İNGİLİZ TARAFTARLAR ANDONE'Yİ GERİ İSTİYOR 

Taraftarlar içinde, unutulmayan galibiyet golünü atan Andone'nin de bir şansı daha hak ettiği görüşünü belirtenler oldu.

Anketin altına gelen yorumlardan birinde, "Hepsini beğeniyorum ama Andone'nin golü gerçekten büyülü bir andı. Belki azınlıktayımdır ama umarım ona ikinci bir şans daha verilir." ifadelerini kullandı.

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