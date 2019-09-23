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Andone'ye kendini niye yere atmadın tepkisi

Andone'nin, BTCTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının 61. dakikasında kaleci Farnolle'ün müdahalesine rağmen kendini yere bırakmaması, tepki topladı.

| Haber Merkezi
Andone'ye kendini niye yere atmadın tepkisi
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Galatasaray'ın BTCTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı futbolcu Andone'nin Farnolle ile yaşadığı pozisyon tartışmaları beraberinde getirdi.

Skor 1-0 Galatasaray'ın lehineyken Farnolle'in hatası sonucu meşin yuvarlağı kapan Andone mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.


(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ayağına darbe alan Andone'nin kendini yere bırakmamasına sosyal medyada tepki gösterdi.

Yorumcuların çoğu ise pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Rıdvan Dilmen:

"Andone düşse penaltı çalacaktı hakem. Fatih Terim, düşsene demiştir orada zaten. Farnolle orada o hamlesiyle Andone'yi yavaşlatıyor. Oyun içinde bu penaltıyı verse kimse itiraz edemez."

Mehmet Demirkol:

"Andone, Farnolle'dan kaptığı top sonrası aldığı darbeye rağmen ayakta kalıp golü yapmak istedi. Halbuki penaltı ve kırmızı kartı alması işten değildi. Doğrusunu mu yaptı? Bence evet."

Bünyamin Gezer:

"Fernolle'nin Andone'ye yaptığı hareket tartışmasız penaltı! Hakem, mutlak bir penaltıyı vermedi! Bu pozisyonun penaltı olması için Andone'nin yere düşmesine gerek yok! Talimatlarda penaltı için böyle bir kural yok."

Erman Toroğlu:

 "Andone'nin düşmediği pozisyonda Malatyaspor kalecisi tarafından müdahale var. Net penaltı."

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